Тоболяки примут участие в театральном кастинге

Кастинг среди горожан пройдет в рамках театральной лаборатории Тобольского драматического театра имени Ершова. Лучшие кандидаты попадут в так называемый резерв и смогут в дальнейшем выходить на сцену вместе с профессиональными актерами, сообщает "Тюменская область сегодня".

Отметим, что скоро у тобольского театра состоится несколько премьер, выездов, участие в конкурсах и фестивалях. В начале ноября зрителям покажут "Сказку о царе Салтане" - работу над ней уже скоро начнет приглашенная из Петербурга команда в составе режиссера Петра Васильева, художника Николая Морозова и хореографа Игоря Григурко. Обязательно будет новогодняя история, только вот директор Евгений Пономарев не спешит пускаться в подробности.

"В финале Года театра ждем в гости представителей Московского театра мюзикла под руководством Михаила Швыдкого. В этом жанре мы еще не работали, но очень хотим с чего-то начать, - отметил Евгений Пономарев. – Нам помогут подобрать музыкальный материал, ну а на премьеру позовем публику весной 2020 года".

В октябре театр отправится на гастроли по северным округам. В расписании – Нефтеюганск и Нижневартовск, в которые артисты повезут "Экосказку" и комедию "Слуга двух господ". Накануне зимы тоболяки готовы продемонстрировать спектакль "Медведь" на Международном фестивале "Сотоварищи" в г. Тара Омской области – посвящено сие событие Михаилу Ульянову.