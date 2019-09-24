Тюмень за день: 24 сентября

Фото: Вита Шамова

Озеро Алебашево благоустроят к 2022 году

В Тюмени новый культурный и событийный центр города намерены создать путем функционального наполнения и благоустройства озера Алебашево. Проект планируют осуществить в течение ближайших двух–трех лет.

Тюменские сельхозпроизводители получили 44 медали на выставке в УрФО

Продукция тюменских сельхопроизводителей удостоена 23 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград на IX Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа.

Воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой завоевали медали Первенства России в Ижевске

Воспитанник ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Павел Мещаков занял первое место в роллер-гонке на 12,5 километров в рамках Первенства России, которое проходит в Ижевске.

Тюменский аквапарк вновь открылся для посетителей

С 9 по 23 сентября в аквапарке "ЛетоЛето" проводилась плановая реновация и подготовка к открытию бассейна с термальной водой.

В Тюмени прошел семейный чемпионат по собиранию пазлов

На минувших выходных в Тюменском технопарке прошел IV Областной семейный чемпионат по собиранию пазлов. На соревнование зарегистрировались 75 семей с детьми в возрасте от 5 до 10 лет.