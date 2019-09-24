Тюменцы могут выиграть подарочный набор натурального мыла "Good Day"

"Афиша Тюмень" на своей странице ВКонтакте проводит розыгрыш подарочного набора мыла. Шансы на победу имеет каждый, кто выполнит несложные условия конкурса.
Для участия в розыгрыше надо стать участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост записи и добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H
Победителя 1 октября определит генератор случайных чисел.
Конкурс проводится совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области, организаторами конкурса "Тюменская марка-2019" и брендом натуральной косметики "Good day" good_day_organic.
Косметика "Good Day" выпускается в Тюмени на основе лучших растительных и эфирных масел со всего мира и понравится людям с самым взыскательным вкусом. Натуральное мыло из Тюмени по своему составу выгодно отличается от промышленного или сувенирного и может соперничать с известными брендами.
Конкурс лучшей продукции и услуг "Тюменская марка-2019" с 1 октября запускает интернет-голосование на сайте marka72.ru. Масштабная выставка и праздник для жителей пройдут 26 и 27 октября в спорткомплексе "Центральный", главные призы – КРУТОЙ ВЕЛОСИПЕД и ЧАСЫ Apple.
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