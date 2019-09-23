Тюменские артисты выступят на фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень" поучаствуют в фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в Тюменской области, который пройдет с 5 октября по 4 ноября 2019 года. Учредителем данного фестиваля является Департамент культуры Тюменской области.

Данный фестиваль проводится в целях реализации Регионального проекта Тюменской области "Творческие люди" Национального проекта "Культура". Задачами фестиваля являются поддержка инициатив, воспитание творческих способностей, а также развитие творческого потенциала любительских коллективов и исполнителей.

Выступать будут театральные, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры, а также коллективы народной музыки, песни и танца.

Среди участников: народный любительский коллектив хор русской песни им. В. Щеткова "Сибирское раздолье", Эстрадно-цирковая студия "Сказочный мир", Образцовый любительский коллектив "Meret", Цирк-студия "Жар-птица", Ансамбль танца "Атриум", Хор народной песни "Жемчужные узоры", Образцовый любительский коллектив цирк-студия "Икар", Вокальный ансамбль "Русская душа", Ансамбль немецкой песни "Возрождение" и другие.

Первый муниципальный этап фестиваля пройдет с 5 по 27 октября в Тобольске, Ялуторовске, Голышманово и Тюмени.

В рамках этапа пройдет конкурсная программа (выступление коллективов), выставки лучших практик, проведение мастер-классов, а также награждение победителей муниципального этапа.

Второй региональный этап будет проходить с 27 октября по 4 ноября и будет в себя включать работу жюри по определению Лауреатов фестиваля по номинациям и гран-при фестиваля, гала-концерт и церемонию награждения, которые пройдут 4 ноября в Тюмени.

Стоит отметить, что в составе жюри будут представлены ведущие деятели культуры и искусства, работники сферы культуры, педагоги, артисты, представители творческих объединений, а также представители от муниципальных образований.

По итогам конкурса участникам будут присуждаться Дипломы I, II, III степеней по номинациям. Коллективы, которые будут удостоены звания Лауреатов Фестиваля по номинациям: театральные, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры, вокально хоровые ансамбли, духовые оркестры будут рекомендованы к участию во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в 2020 году.