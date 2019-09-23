180 деревьев высадили тюменцы в выходные на одной улице

Саженцы липы, березы, яблони и клена, ивы, ели и других пород деревьев высадили рабочие на улице Полины Осипенко в Тюмени.

Для озеленения улицы подрядчики завезли саженцы выше двух метров с закрытой корневой системой, что гарантирует их лучшую приживаемость. Помимо этого, под деревья завезли новый грунт и предусмотрели подкормку для корневой системы. Аварийные деревья выкорчевывают и на их местах высаживают новые.

В случае гибели саженца в течение гарантийного срока (для лиственных два года, для хвойных - три) подрядчик на месте погибшего обязан посадить новое дерево за свой счет.

В рамках компенсационных посадок на 130 городских участках появится 8,5 тысячи деревьев, сообщили в администрации города.