На конкурс "Тюменская марка" подали заявки более ста предпринимателей

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110 заявок на участие в ежегодном конкурсе "Тюменская марка" подали предприятия и бизнесмены региона. Из них организаторы выберут 80 участников.

"1 октября стартует интернет-голосование. Именно эти 80 компаний будут бороться за звание лучших в семи номинациях", — рассказал агентству "Тюменская линия" пресс-секретарь тюменской Торгово-промышленной палаты Денис Багрицкий.

Результаты интернет-голосования станут известны 27 октября. А 26 и 27 октября в спорткомплексе "Центральный" развернется большая выставка товаров и услуг участников конкурса. "Предприниматели выставят свою продукцию. Посетителей ждут яркое шоу, концерт, розыгрыш призов. Жители и гости Тюмени смогут посмотреть продукцию, попробовать ее на вкус и выставлять оценки" После 27 октября начнется подсчет голосов - в каждой номинации из семи определят по три победителя. Они получат субсидии от администрации Тюмени. За первое место — 150 тыс., второе — 100 тыс., а за третье — 80 тыс. рублей. Торжественное награждение состоится 14 ноября в ДК "Нефтяник".