В Тюменской области с начала года произошло более 3 тыс. пожаров

Статистику пожаров на территории региона озвучил вчера на пресс-конференции Сергей Усольцев, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Он сообщил, что за 8 месяцев 2019 года на территории Тюменской области было зарегистрировано 3417 пожаров. При пожарах погибло 72 человека, в том числе 1 ребенок, спасено — 227 и эвакуировано 2676 человек. В половине случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

За аналогичный период 2018 года в регионе было зарегистрировано 1111 пожаров, на них погибло 75 человек, в том числе 6 детей.

Как пояснил Сергей Усольцев, рост числа пожаров обусловлен тем, что с 1 января 2019 года изменен статистический учет пожаров, и все загорания проходят как пожар. Ранее статистика загораний в общее число пожаров не входила.