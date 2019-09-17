В Музее Словцова состоится лекция-концерт "Чудеса поляны сказок"

Фото: ТМПО

Лекция-концерт "Чудеса поляны сказок" из цикла "Музыкальные картинки" подготовлена совместно с Тюменским государственным институтом культуры. Начало концерта 19 сентября в 16 часов.

Для гостей выступит фортепианный дуэт ТГИК — Ольга Аскарова и Светлана Грауберг. В их исполнении прозвучит музыка Петра Чайковского, Льва Шварца, Марка Минкова и Григория Гладкова.

Зрители увидят фрагменты из художественных и анимационных фильмов — "Приключения маленького Мука" (1983), "Новогодние приключения Маши и Вити" (1975), "Золотой ключик" (1939); "Бременские музыканты" (1969); "По следам бременских музыкантов" (1973); "Щелкунчик" (1973); "Фантазия" (1940); "Щелкунчик" (1993) и других.

Также в рамках мероприятия киновед Наталья Соколова расскажет о знаменитых отечественных киносказочниках – Александре Птушко, Александре Роу, Надежде Кошеверовой и Геннадии Казанском.

Вход на лекцию-концерт бесплатный, подробности по тел.: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115 или в группе: https://vk.com/tmpo72.