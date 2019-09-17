Музей Словцова на время превратится в художественную лабораторию исследования современных мифологий

Фото: ТМПО

Специальный проект 5-й Уральской индустриальной биеннале "Всё не то, чем кажется" откроется на площадке Музейного комплекса имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 18 сентября. Тюменский зритель познакомится с современным искусством и сможет увидеть, каким мог бы быть наш мир за пределами нашей фантазии.

Более 30 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила и других регионов России воплотили актуальные мифы в своих произведениях. Тюменцы смогут увидеть их фантазийные ландшафты и героев, сказочные миры нашего детства, туманные представления о советском прошлом, загадочное пространство виртуальной реальности.

Художники под разными углами исследуют многослойную тему выставки: в своих поисках они то переосмысляют существующие мифы, то создают собственные, то вскрывают механизмы цифровой реальности.

Важную роль в проекте играют работы местных художников, в которых раскрываются локальные мифологии — от традиционного символизма природных объектов деревни Нариманова до прогрессивной культуры тюменского комикса.

Проект состоялся при поддержке Правительства Тюменской области, Тюменского музейно-просветительского объединения и генерального партнера всей Уральской биеннале — компании СИБУР.

Напомним, 5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства – крупнейшее международное художественное событие в России, которое пройдет с 12 сентября по 1 декабря в Екатеринбурге и городах Уральского региона и будет посвящена теме "Бессмертие".

Стоимость посещения выставки 300 рублей. Возрастная категория 6+

Подробности в официальной группе: https://vk.com/tmpo72