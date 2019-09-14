Тюменские школьницы отправятся на театральную смену в Артек

Восьмилетняя Полина Ходосеыич и четырнадцатилетняя Виктория Бауэр стали победительницами культурно-социального проекта "Театр-дети", сообщили организаторы проекта. Первая – в конкурсе рисунков, вторая - в конкурсе сочинений-рецензий.

Победители конкурса отправятся в международный детский центр "Артек" в Крыму и примут участие в специальной театральной смене. Также авторы лучших работ получат дополнительные баллы при поступлении в Российский институт театрального искусства — ГИТИС.

Всего в список победителей проекта вошли 40 финалистов фестиваля школьных театральных коллективов "Москва — Театр — Школа", победители регионального и федерального этапов конкурса детских рисунков и сочинений "Пишем о театре!", пишет "Тюменская линия".