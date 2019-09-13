Тюменцев приглашают на Welness ЭКО fest

Фото: ТМПО

Городской праздник-выставка красоты, спорта и здоровья пройдет в Тюмени 29 сентября в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) с 10:00 до 17:00.

Лучшие представители индустрии красоты и здоровья соберутся на одной площадке, где каждый сможет ознакомиться с представленными услугами и выбрать подходящие для себя.

Участники фестиваля: фитнес-клубы, медицинские и spa-центры, студии красоты, танцевальные школы, косметические компании, организации спортивного питания и магазины спорттоваров, производители эко-продукции и многие другие.

Также в программе: мастер-классы, дегустации эко-продукции и фитнес бар, игровые, анимационные и интерактивные площадки, музыкальные выступления, розыгрыши призов, шоу-показы и консультации лучших мастеров.

Организаторы: Автономная некоммерческая организация культурно-образовательных проектов "Культура Сибири", Региональный координационный центр бизнес-проектов "Кворум Сибири", при содействии Концертно-театрального объединения.

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