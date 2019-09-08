Зарубежные предприятия заинтересовались тюменскими сэндвич-панелями

Тюменские предприятия стали участниками 26-ой международной строительной и интерьерной выставке KazBuild 2019. При поддержке областного правительства и центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области был организован большой стэнд региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, KazBuild 2019 - одна из крупнейших мировых площадок, которая собрала около 300 представителей строительной отрасли из более чем 20 стран. В течение трёх дней в Алматы на огромной площадке около 6 тыс. кв.м. за внимание покупателей боролись 325 брендов.

"Тюменский завод кровельных и фасадных материалов - единственный производитель огнестойких PIR панелей в Уральском федеральном округе, и эта выставка как нельзя лучше отвечала планам предприятия по расширению поставок продукции, в том числе и за пределы страны.

Мы уже поставляли свою продукцию в Казахстан и хотели бы продолжения сотрудничества. Все предпосылки для этого есть: к тюменским сэндвич-панелям проявили интерес уже несколько предприятий", - прокомментировал инженер завода "Профмодуль" Клаус Шольц.