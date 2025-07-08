Умный квартал на Мысу в Тюмени появится благодаря Сбербанку и ГК "Паритет Девелопмент"

Сбербанк и ООО "Холдинг ПЛ", входящее в группу компаний Паритет Девелопмент, заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на проектирование и реализацию проекта "Умный квартал на Судоремонтной" в городе Тюмени. Документ был подписан на стенде Сбербанка в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", проходящей в Екатеринбурге. Подписи под соглашением поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и председатель правления ГК Паритет Девелопмент Павел Галкин.

Соглашение предусматривает применение и внедрение передовых технологических решений в ходе реализации проекта: это энергомоделирование, цифровое проектирование, комплексная автоматизация, энергоменеджмент, цифровая эксплуатация. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию в рамках развития технологий искусственного интеллекта применительно к бизнес-аналитике и визуализации данных.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбербанк и группу компаний Паритет Девелопмент связывают давние партнёрские отношения, которые основаны на стремлении внедрять инновационные технологии и создавать комфортную городскую среду нового поколения для жителей Тюмени. Наше сотрудничество мы закрепили новым соглашением о создании умного квартала на улице Судоремонтной. Строительство проекта запланировано в одном из самых перспективных и активно развивающихся районов города на Мысу, который славится живописными видами на реку Туру и привлекает горожан своей уникальной атмосферой.

Павел Галкин, председатель правления ГК Паритет Девелопмент: