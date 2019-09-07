В Музейном комплексе Словцова открылась выставка "Яркие краски мира"

Фото Дмитрия Сиялова

Накануне, 6 сентября, в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова состоялось открытие новой выставки "Яркие краски мира". В рамках экспозиции в эти выходные состоятся интересные мастер-классы.

Персональная выставка живописи и фотографий Веры Хайрутдиновой будет радовать посетителей Музея Словцова вплоть до 19 сентября 2019 года.

Вера - полижанровый художник, дизайнер, фотограф, член Творческого Союза художников России и Международной ассоциации дизайнеров IIDA. Организатор многих персональных выставок в России и за рубежом.

Художница активно работает в жанрах натюрморта и пейзажа, которые любимы и близки зрителям. Она умело использует яркие сочетания цвета, а также конкретику в постановке композиций. Как правило, натюрморты гармонично совмещают эффектные предметы: фаянс, фарфор, восточные кувшины-кумганы, плоды, цветы. "Портреты цветов" художницы притягивают живостью формы, имеют свой "характер" – то нежный, то насыщенный, мажорный.

Гости смогут также увидеть фотографии, вдохновленные родной природой. Хорошая новость для тех, кто любит учиться чему-то новому - в рамках проекта Вера Хайрутдинова проведет мастер-классы для детей:

- 07.09.2019 в 12:00 – мастер-класс по фотографии;

- 08.09.2019 в 12:00 – мастер-класс по живописи.

Узнать все подробности можно по телефонам +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115 или в группе ТМПО: https://vk.com/tmpo72