В Тюмени завершилось "Музыкальное лето"

Яркий проект "Музыкальное лето" завершился на днях в Тюмени. Каждое воскресенье горожан своим творчеством радовали тюменские оркестры. Инициатором мероприятия выступила энергетическая компания СУЭНКО.
Начиная с 16 июня Тюменский духовой оркестр и оркестр русских народных инструментов скрашивали летние вечера горожан. Музыканты исполняли современные и классические композиции, саундтреки и зарубежные хиты.
С началом осени проект торжественно завершился. "Музыкальное лето" завоевало сердца жителей и гостей города. Оркестр исполнял танго, вальс, польку, румбу, фокстрот — танцевальные ритмы, услышав которые невозможно остаться равнодушным. Многие посещали мероприятие каждые выходные в любую погоду. К проекту присоединились танцевальные клубы. Для всех желающих был проведен мастер-класс по танцам.
Инициатором проекта выступила энергетическая компания ПАО "СУЭНКО" при поддержке администрации города Тюмени. Мероприятие было организовано совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень".
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