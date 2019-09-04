В Тюмени завершилось "Музыкальное лето"

Фото группы "Тюмень - наш дом"

Яркий проект "Музыкальное лето" завершился на днях в Тюмени. Каждое воскресенье горожан своим творчеством радовали тюменские оркестры. Инициатором мероприятия выступила энергетическая компания СУЭНКО.

Начиная с 16 июня Тюменский духовой оркестр и оркестр русских народных инструментов скрашивали летние вечера горожан. Музыканты исполняли современные и классические композиции, саундтреки и зарубежные хиты.

С началом осени проект торжественно завершился. "Музыкальное лето" завоевало сердца жителей и гостей города. Оркестр исполнял танго, вальс, польку, румбу, фокстрот — танцевальные ритмы, услышав которые невозможно остаться равнодушным. Многие посещали мероприятие каждые выходные в любую погоду. К проекту присоединились танцевальные клубы. Для всех желающих был проведен мастер-класс по танцам.

Инициатором проекта выступила энергетическая компания ПАО "СУЭНКО" при поддержке администрации города Тюмени. Мероприятие было организовано совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень".