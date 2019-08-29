Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт известной финской певицы

Фото: Афиша Тюмень

Всемирно известная певица Тарья Турунен (экс-солистка группы Nightwish) выступит в Тюмени 26 сентября. Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на мероприятие в своих социальных сетях. Принять участие может любой желающий.

В "Афише Тюмень" проводится розыгрыш билетов на концерт Тарьи Турунен, победителей будет двое. Итоги подведут с помощью специального приложения 24 сентября.

Условия розыгрыша предельно просты. Участие может принять каждый, выполнив следующие условия: быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи и при репосте добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под постом в группе "Афиша Тюмень". Победитель получит 2 билета на концерт. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

В социальной сети Instagram "Афиши Тюмень" также проходит розыгрыш. Для участия необходимо быть подписчиком "Афиши Тюмень", поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Жители нашей страны первыми услышат живое исполнение новых песен финской дивы в сопровождении рок-группы. Также артистка порадует поклонников хитами с предыдущих альбомов.