Тюменцы увидят выставку графики Серебряного века

Выставка "Графика Серебряного века" открывается 6 сентября в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова. На ней будут представлены коллекцией русских мастеров акварели, рисунка и печатной графики рубежа XIX-XX веков из фондов Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.

Основа выставки — работы А.Н. Бенуа, Н.К. Рериха, К.Ф. Богаевского, В.Д. Замирайло, А.Я. Головина, И.Я. Билибина, М.В. Добужинского. Также на ней будут представлены работы А.П. Остроумовой-Лебедевой, В.А. Серова, Н.С. Гончаровой, Н.С. Войтинской.

Период, охватывающий конец 1880–1920-е годы, в русской культуре назван "Серебряным веком". Эстетический облик эпохи во многом определил "модерн". Этот стиль нес идеи синтеза разных видов искусства, свободно соединял реальное с фантастическим, обращался к символу, театрализации повседневной жизни и художественной ассоциации.