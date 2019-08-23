В "Доме Машарова" откроется уникальная выставка ремёсел

Фото: ТМПО

Торжественное открытие выставки "Радуга ремёсел" состоится 24 августа в 13 часов в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24). Во время мероприятия мастера поделятся своим опытом и умениями.

На выставке "Радуга ремёсел" посетители познакомятся с предметами и вещами, по которым можно составить целостную картину развития ремесленного производства в Тюмени на рубеже XIX-XX веков. Они увидят старинные инструменты, детали ткацкого стана, произведения мастеров, хранящиеся в фондах "Музейного комплекса им. И.Я. Словцова".

Желающие смогут принять участие в мастер-классах по ткачеству, гончарному делу, прядению. На веранде музея пройдет лекторий-практикум о появлении гончарного промысла и об удивительной тайне глины.

Знакомство с развитием ремесленного дела в регионе произойдет на интерактивном мероприятии "Тюмень ремесленная". Гости также увидят выступление музыкального коллектива народного пения.

Мероприятие организовано Музейным комплексом им. И.Я. Словцова совместно с мастерами и ремесленниками Тюмени. Каждые выходные жителей и гостей города приглашают познакомиться с многообразием тюменских промыслов и ремёсел.