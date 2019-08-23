Топ мероприятий на 23-25 августа в Тюмени

Фото: Дмитрий Сиялов

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на праздничные выходные. Нас традиционно ожидает много всего интересного.

Школьная ярмарка (0+)

Здесь в одном месте собран полный ассортимент школьного товара: школьная форма; различная детская и молодежная одежда и обувь; головные уборы; учебники, канцелярия и школьная атрибутика; ранцы, сумки; развивающие игры и многое другое.

Когда: вплоть до 31 августа с 10:00 до 19:00 по будням и до 18:00 по выходным дням.

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Friday Night Magic (FNM) (16+)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры. Подробнее тут.

Когда: 23 августа (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Собрание-лекция по теме "Соционика и типологии личности" (16+)

Соционика - типология, рассматривающая информационный метаболизм человека в социуме. Несмотря на свой довольно узкий спектр, в ней действительно много плюсов. Соционика поможет понять и принять ближнего, а также и самого себя. Она откроет глаза на твои слабые и сильные стороны, подробнее расскажет о твоих жизненных приоритетах и поможет подобрать вектор развития, научит подбирать хороший и дружный коллектив.

На мероприятии тебя ждёт информативная часть с лекцией от организаторов, а также свободное, ламповое общение, при котором можно будет обсудить насущные "психологические темы", поделиться собственным опытом, обсудить прошедшую лекцию, или же просто познакомиться и пообщаться с новыми людьми.

Когда: 23 августа в 18:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Вход свободный!

Цирковая программа "Белое шоу" (0+)

Новая программа с участием артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. В основе программы творчество знаменитой цирковой династии Федотовых-Нестеровых с аттракционом белых тигров Алисы Нестеровой, номером "Белый носорог" Елены Федотовой, номером "Свобода лошадей "Эльфория" Анастасии Стыкан-Федотовой, занявшим высшую награду на престижном цирковом фестивале в Монте-Карло. Кроме того, знаменитая династия представит номер с четвероногими артистами, в котором таксы, бобтейлы, шелти и пудели исполнят "Весенний джаз".

Когда: 24 августа в 12:00 и 16:00 и 25 августа в 14:00

Где: Тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Стоимость: 500 — 1800 рублей (детям до 3 лет — бесплатно)

Сплавы на байдарках в Тюмени (3+)

Это мероприятия для тех, кто отдохнуть от городской суеты и поучаствовать в сплаве без отпусков и отгулов - прямо в черте города Тюмени: от моста Влюбленных или в деревне Метелево. На сплаве проводится обучение, уровень подготовки не важен. Подробности и запись тут.

Когда: по субботам и воскресеньям

Где: у моста Влюбленных или в деревне Метелево

Стоимость: от 1000 рублей

Выставочный проект "Силуэты минувшей эпохи" (0+)

Это мультимедийная выставка о Тюмени, которую мы потеряли и продолжаем терять. Задача выставки – сделать так, чтобы горожане XXI века смогли изучать прошлое Тюмени не только по альбомам старинных фотографий, но имели шанс соприкоснуться с живой историей, просто гуляя по улицам родного города.

Когда: вплоть до 29 декабря

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18)

Вход свободный!

Полная версия ТОПа здесь