Тюменцы празднуют День флага

Фото Дмитрия Сиялова

Праздничные программы, посвященные Дню флага, состоялись в Домах культуры "Водник" и "Торфяник". Гостям подготовили насыщенную развлекательную и концертную программы.

В филиале "Водника" взрослые и дети участвовали в викторине и наслаждались концертными номерами. После окончания торжественной части ребятишкам предложили поиграть в дворовые игры. Ребятня с удовольствием поиграла в классики, вышибалы и резиночки.

В "Торфянике" организаторы подготовили различные интерактивные площадки: быстрые и ловкие играли на спортивной площадке, любители мастерить делали сувениры в цветах российского флага. Украсили праздник творческие коллективы. Под композиции духового оркестра гости пустились в пляс.

На этом праздничные программы не закончились. Сегодня, 22 августа в 18:00 в сквере Ветеранов энергетики начнется яркий праздник "Флагу российскому слава!".