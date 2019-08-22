"Золотые луга" внедряют систему отбраковки продуктов

Фото: АО "Золотые луга"

Автоматизированную систему контроля веса товара с июня внедряет филиал компании "Золотые луга" - молочный комбинат "Ситниковский". Устройство собственной сборки после успешного тестирования работает на трех производственных линиях.

"На любом производстве могут случиться сбои, остановки, рывки на конвейере или фасовщике. Есть вероятность, что в какую-то бутылку или пакет молока нальется меньше, а где-то - больше. Можно представить себе удивление покупателя, открывшего такой товар. Теперь у нас есть отбраковщик, который исключает проблему с недоливом", - рассказал главный инженер филиала АО "Золотые луга" - МК "Ситниковский" Вячеслав Семенов.

Отбраковщик распознает пакеты с недоливом или переливом по весу. К примеру, на линии производства пакетированного молока "Ситниковское" взвешивается каждая коробка, в которой упаковано определенное количество пакетов молока. Если общий вес коробки не соответствует стандартному параметру, значит в нее попал пакет с браком, и устройство изымает коробку с конвейера. Такая система действует на производственных линиях по 0,5 и 0,9 литра.

Отбраковщик на линии производства творога следит за весом каждой упаковки, поэтому покупатели могут быть уверены, что отдают деньги за объем продукции, указанный на этикетке.

По словам директора филиала компании "Золотые луга" - МК "Ситниковский" Александра Велижанина, отбраковщик усилил контроль над качеством продукции, а то, что его разработали и собрали сами сотрудники комбината, позволило существенно сэкономить средства - импортные аналоги стоят в разы дороже.

"В ближайшее два года мы планируем оснастить отбраковщиками все производственные линии. Кроме того, у нас много других идей по усовершенствованию производства, будем стараться их воплотить, привлекая собственных специалистов", - добавил он.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.