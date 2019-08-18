Нижнетавдинские аграрии приступили к уборке урожая зерновых

На уборку зерновых и зернобобовых культур первыми вышли уже четыре хозяйства Нижнетавдинского района. Сейчас полеводы работают в одну смену, как только созреет пшеница, а это будет в сентябре, нижнетавдинские аграрии перейдут на круглосуточный режим работы.

В числе передовиков - общества с ограниченной ответственностью "Тавдинское земледелие", "Свинокомплекс тюменской", КФХ Черкасова и Шабалина. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила главный агроном администрации Нижнетавдинского района Елена Кнауб.

"Хозяйства убирают ячмень и горох. Уборочная страда началась в этом году раньше примерно на неделю, чем в прошлом году. Погода повлияла на созревание колоса, но при этом влажность у зерна высокая – около 30 процентов, при норме 14-15 процентов, - рассказала она. - Фермер Черкасов дошел до середины поля и вернулся, так как колос стоит еще зеленый".

В эти дни на полях района в уборке урожая занято восемь комбайнов, всего в страду выйдут на поля 78. Из 26 хозяйств разной формы собственности, 18 хозяйств будут убирать зерновые и зернобобовые, остальные - кормовые культуры. Общая посевная площадь в Нижнетавдинском районе составляет более 23 тыс. га, из них под пшеницей более 15 тыс. 570 га. Ячмень занимает 4 тыс. 367 га, овес - 679, горох – 2 тыс. 434 га. В районе имеются 30 зерносушилок, все они находятся в рабочем состоянии.