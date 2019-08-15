Топ мероприятий в Тюмени на 16 — 18 августа

Фото ТКТО

Проект "Афиша Тюмень" представляет ТОП мероприятий на праздничные выходные. Нас традиционно ожидает много всего интересного.

Школьная ярмарка (0+)

Здесь в одном месте собран полный ассортимент школьного товара: школьная форма; различная детская и молодежная одежда и обувь; головные уборы; учебники, канцелярия и школьнаяатрибутика; ранцы, сумки; развивающие игры и многое другое.

Когда: вплоть до 31 августа с 10:00 до 19:00 по будням и до 18:00 по выходным дням.

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Friday Night Magic (FNM) (16+)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры. Подробнее тут.

Когда: 16 августа (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Барбекю фест (0+)

Участники фестиваля - повара из лучших ресторанов Тюмени. Организатор - Ассоциация гостеприимства Тюменской области.

Когда: 16 августа в 16:00

Где: в районе моста Влюблённых

Участие бесплатно!

Фестиваль экстремальных видов спорта (0+)

Показательные выступления по спортивному скалолазанию, скейтбордингу, силовому экстриму, воркауту, чирлидингу. Фоном для динамичных трюков станут выступления местных диджеев.

Когда: 16 августа в 17:00

Где: набережная Туры

Вход свободный!

ФК "Тюмень" vs "Акрон" (0+)

ФК "Тюмень" сыграет с одной из самых загадочных и молодых команд "Урала-Приволжья" – командой "Акрон" из Тольятти. Об этом клубе известно не так много: год создания, состав, имя главного тренера и то, что свой сезон они начали без поражений.

Когда: 16 августа в 19:00

Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)

Стоимость: 200 — 400 рублей

Органный концерт "Диалог эпох" (6+)

На старинном органе "Биттнер" будет играть московский органист, лауреат международных конкурсов Михаил Каталиков. В программе: яркие органные сочинения барокко и романтизма, прозвучат произведения Баха, Букстехуде, Брамса, Мендельсона, Бёльмана и Вьерна. Места бронируются заранее! Для этого нужно отправить сообщение с датой концерта, фамилией и количеством желаемых мест на номер 8 (905) 826-85-21.

Когда: 16 августа в 19:00

Где: католический храм святого Иосифа (ул. Ленина, 7)

Рекомендуемая сумма пожертвования 300 рублей

Концертная программа "Вечера на набережной" (0+)

Вода, музыка, оркестр. Впервые в истории коллектива Тюменский филармонический оркестр выступит на плавучей сценической площадке. Оркестр сыграет популярную классику: увертюру из кинофильма "Дети капитана Гранта", "О, Фортуна!" из кантаты "Кармина Бурана" и многие другие известные произведения.

Когда: 16 августа в 20:00

Где: набережная, район моста Влюбленных

Вход свободный!

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