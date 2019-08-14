Тюменская филармония приготовила акцию ко Дню области

Фото: ТКТО

Акция ко Дню области от Тюменской филармонии: 16, 17 и 18 августа при покупке билета на концерт "Пер Гюнт. Классика с Даниилом Спиваковским" билет на концерт "Метель. Классика с Даниилом Спиваковским" можно приобрести со скидкой в 75%, сообщили в пресс-службе ТКТО.

Стоимость билета на "Метель" с учётом скидки составит от 100 до 200 руб.

Подарите себе двойное удовольствие — прекрасную встречу с немеркнущей классикой мировой литературы и со звездой фильма "Мой муж — гений".

Внимание! Скидка распространяется при покупке билетов на сайте. Для получения скидки при покупке в кассе необходимо будет предъявить карту Союза друзей филармонии. Карту легко получить, заполнив анкету в кассе.

По всем вопросам звоните в Союз друзей филармонии: 68-78-78.

Зрители, которые уже приобрели билеты на концерт "Пер Гюнт. Классика с Даниилом Спиваковским" онлайн или в кассе по карте Союза друзей филармонии, также могут приобрести билеты на "Метель" со скидкой в 75%.