"Команда молодости нашей": в Тюмени состоялась встреча представителей спортивной отрасли региона

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Празднование Дня физкультурника в Тюмени продолжается. 12 августа в Легкоатлетическом манеже состоялось мероприятие под названием "Команда молодости нашей", приуроченное к профессиональному празднику тренеров, спортсменов, любителей здорового образа жизни. На торжественной встрече собрались люди, преданные спорту.

Президент РОО "Олимпийский Совет Тюменской области", директор ОСШОР Л.Н. Носковой, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова поздравила всех собравшихся с юбилейным, 80-ым Днем физкультурника и поблагодарила за вклад в развитие физической культуры и спорта.

На мероприятии отметили, что одним из самых ярких событий в Тюменской области в 2019 году стало проведение Всероссийского олимпийского дня. Участники встречи подвели итоги масштабного спортивного праздника. А затем состоялось вручение благодарностей всем, кто был причастен к его организации и проведению.

Всероссийский олимпийский день в Тюмени впервые проходил в новом формате. Раньше он был включен в программу Дня молодежи, а в этом году стал самостоятельным праздником спорта. Именно в таком формате 16 июня подобное мероприятие проходило сразу в 15 регионах России. Основной задачей организаторов было предоставить тюменцам возможность познакомиться с разными видами спорта и активно провести выходной день.

Большой спортивный праздник проводился региональной общественной организацией "Олимпийский Совет Тюменской области" под эгидой Олимпийского комитета России и при содействии Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и Департамента по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени.

Луиза Носкова сердечно поблагодарила представителей организаций спортивной отрасли, которые принимают активное участие в пропаганде спортивного образа жизни в регионе, а также формировании спортивного резерва. Она отметила тех, кто внес вклад в проведение мероприятия, которое оставило яркие воспоминания у тюменцев: это городские и областные спортивные школы, и клубы, Центр спортивной подготовки, общественные, спортивные и физкультурные организации, волонтеры, спортсмены, профильные департаменты.

Напомним, XXX Всероссийский олимпийский день состоялся в Тюмени на площади перед спортивным комплексом "Геолог" 16 июня. Несмотря на дождь, около 5 тысяч горожан участвовали в соревнованиях, мастер-классах и открытых занятиях, смотрели показательные выступления спортсменов и наслаждались творчеством тюменских музыкальных и танцевальных коллективов. Большой интерес в это воскресенье тюменцы проявили к площадке "Олимпийский Форт Боярд". Более 10 городских учреждений спорта, 300 школьников 10-13 лет прошли испытания - препятствия, построенные из поролоновых кубов и плит, эстафету с использованием нестандартного реквизита. Мероприятие было приурочено к 125-летию Международного олимпийского комитета (МОК) и II Европейским играм в Минске.