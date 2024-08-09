Где в Тюмени будут праздновать День физкультурника?

Тюмень 10 августа с размахом отпразднует День физкультурника. Основное мероприятие пройдет на площади 400-летия Тюмени. Торжественное открытие запланировано на 15:00. С этого времени начнут работу выставки "Тюмень спортивная. Взгляд в прошлое" и "Тюмень спортивная. Спортивные трофеи", сообщили в администрации города.

С 15:30 стартуют соревнования по MMA, современному мечевому бою, спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг, панкратион и греко-римская борьба, а также по дзюдо. Кроме того, пройдет шахматный турнир.

Гостей праздника также ждут матчевые встречи по боксу, кикбоксингу и муайтай среди юношей, юниоров и мужчин, а также открытые тренировки. Зрители также смогут насладиться соревнованиями по силовому экстриму и познакомиться с такими видами спорта, как бочча и армрестлинг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, поучаствовать в сурдо-караоке, забеге с тростями и настольных играх.

Показательные выступления пройдут по художественной и спортивной гимнастике, киокусинкай, ушу, мини-футболу, стрит-воркауту, многоборью ГТО, батутным прыжкам, акродорожке, чирлидингу, спортивной акробатике, рукопашному бою, фехтованию, тхэквондо ИТФ, аэротрубе, панна-футболу, айкидо, прыжкам через резинку. Также для гостей предусмотрены мастер-классы по тактическим видам спорта, веселые старты, гиревой марафон и шоу жонглеров.

Кроме того, на площади 400-летия Тюмени состоятся презентация проекта "Танцуем всей семьей", выставка спортивной техники — от кроссовых мотоциклов до картингов, а также экспозицию артефактов времен Великой Отечественной войны и современного обмундирования. Не упустите шанс поучаствовать в зумба-тренировке и аэробик-марафоне, а также посетить "Палатку здоровья". Гостей праздника ждет розыгрыш призов.

В честь Дня физкультурника будет установлен рекорд по массовому надуванию шаров, которые затем будут выложены в виде цифры "80" – в честь 80-летия Тюменской области. Установление рекорда начнется возле сцены в 18:45.