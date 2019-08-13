Жителю Тюменской области дважды крупно повезло с выигрышем

16:06 13 августа 2019
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Фото предоставлено "Столото" и публикуется с разрешения победителя.

Радик Ямилов из Тюменской области в государственной лотерее "Рапидо" выиграл более 6 млн рублей. Причем это уже вторая удача за год: в первый раз лотерейный центр "Столото" выдал мужчине около полутора миллионов рублей.

Радик не может точно ответить на вопрос, какая стратегия при покупке билета наиболее успешна: математический расчет или надежда на удачу:

Раньше я анализировал архивы тиражей, делал математический анализ. Данная стратегия помогла мне выиграть в лотерею почти полтора миллиона рублей. Потом я стал выбирать числа наугад. И мне вновь повезло по-крупному. Наверное, я просто счастливчик.

Победитель ещё не решил, как потратит всю сумму. Часть выигрыша подарит детскому дому, также поможет родным и близким, сообщили в компании "Столото".

Теги: лотереи
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