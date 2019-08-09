Международные Армейские игры пройдут в Тюмени на полигоне "Андреевский"

Фото предоставлено организаторами

Финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" состоятся 10 и 11 августа в 12 часов на полигоне "Андреевский" под Тюменью. Вход для всех желающих абсолютно свободный.

На данный момент проходит активная подготовка военных инженеров Узбекистана, Беларуси, Киргизии, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Китая, Пакистана и России к финалу. Не так давно состоялись финальные заезды и теперь все с нетерпением ожидают кульминации конкурсов.

Соревнования подобного формата проходят в Тюмени уже не первый год. Конкурс постоянно совершенствуется, а площадки усложняются. Главной целью игр является сплочение в команды как можно больше специалистов разной направленности.

Игры в этом году не обошли стороной новшества. Впервые в рамках соревнований пройдет конкурс на присвоение номинации "Лучший кибермеханик – водитель плавающего транспортера". Задания конкурса участники выполнят на динамическом тренажере, который в полной мере соответствует образцу техники.

Примечательно то, что с каждым годом расширяется круг государств – участников игр. Так, например, 5 августа в Тюмень приехала делегация из Венесуэлы во главе с заместителем начальника инженерных войск. Цель их визита заключается в более подробном изучении конкурса для будущего участия в нем.

В промежутках между подготовкой к играм команды не теряют времени зря. В День города гостям провели экскурсию по достопримечательностям Тюмени. Кроме того, команды проводят товарищеские встречи по разным видам спорта: теннис, волейбол и другим.

В конкурсах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" задействованы военные инженеры более 17 специальностей. На "Безопасном маршруте" команде из 25 человек предоставят в распоряжение семь единиц техники. Этапы проходят инженерно-штурмовое отделение на БТР-82, расчет тяжелого механизированного моста, экипажи инженерной машины разграждения и путепрокладчика БАТ-2.

На тюменских этапах конкурса Россию будут представлять победители Всеармейских игр: сборная 187-го межвидового регионального учебного центра Волгоградской области и одиннадцатая отдельная инженерная бригада Южного военного округа.

Узнать о других интересных мероприятиях на территории Тюменской области можно на портале "Visit Tyumen".