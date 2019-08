В Тюмени состоится живой концерт Classic Enigma Show

Фото предоставлено организатором

"Classic Enigma Show" в сопровождении Григорианского хора "Notre-Dame de Lourdes" и Симфонического оркестра – это абсолютно новое, не имеющее аналогов в мире музыкальное двухчасовое live-шоу. Тюменцы смогут увидеть и услышать это потрясающее действо на сцене Тюменской филармонии 2 ноября. Билеты уже в продаже.

Шоу пройдет с участием лучших музыкантов и профессиональных вокалистов, специально приглашенных в проект, чьи характерные и уникальные голоса как нельзя лучше передают характер музыки Enigma.

Трепетно обращаясь с музыкой гениального Michael Cretu, продюсер аккуратно соединяет ее с творческим порывом целой команды профессиональных музыкантов, вокалистов, композиторов и аранжировщиков, превращая шоу в неповторимое, ни на что не похожее действие.

В шоу будут использованы видеоинсталляции, транслируемые на внушительный экран сцены и сопровождающие каждую композицию. Приятно удивят и сценические костюмы, специально разработанные под проект.

Впервые за очень долгое время необычная и диковинная музыка Enigma прозвучит в рамках больших живых концертов во всех крупных городах. Вы услышите какие композиции как: Ameno, Divano, Sadeness, Gravity Of Love, Boom Boom, Modern Crusaders, Simple Obsession, Why, All Out Of Love, Return To Innocence, и многие другие...

Участники проекта подарят людям беспрецедентную возможность соприкосновения с таинством музыки Enigma, воплотив в новом качестве более двадцати лучших мировых хитов на концертных площадках Европы.

Билеты: https://radario.ru/events/450604