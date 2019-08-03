Тюменцы узнают больше о визуальном театре

Бесплатная открытая лекция "Театр художника: как из ничего и палок сделать театр" будет проходить 6 августа в молодежном театральном центре "Космос", начало в 18:00. Тюменцам расскажут об особенностях визуального театра.

Лектором выступит художник-постановщик более 30 спектаклей в молодежных театрах Тюмени, спектакля "Бэбилонское столпотворение" театра "Поиск" из Лесосибирска и художественный руководитель театрального центра "Космос" Мария Хайбуллина. Она поделится знаниями о визуальном театре, в каких направлениях он развивается и от чего зависит 99% успеха художника, пишет "Мегатюмень".

"Я расскажу о своем опыте работы в жанрах театра художника и уличного театра. Считаю, что каждый может придумать что-то новое в театре, ведь это настолько живой организм. Для этого достаточно лишь выйти за рамки собственных возможностей и подключить личное желание и фантазию", — отмечает Мария Хайбуллина.

Лекция пройдет в рамках летней кампании "Искусство вкусно". Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://clck.ru/HPKhV