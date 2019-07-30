В Тюмени судят юриста, обманувшего 14 предпринимателей

В областном центре в суд направлено уголовное дело в отношении тюменского юриста, который обвиняется в 14 фактах мошенничества и одном покушении на мошенничество.

В 2018–2019 годах тюменец брал товар в рассрочку или предъявлял поддельное платежное поручение о переводе денег. Продавцы отдавали ему различный товар — диваны, ткани, двери, пианино, акустическую гитару, табак, кальян, автокресла, сотовые телефоны, электросамокаты, который он не намеревался оплачивать. Юрист продавал полученное, а деньги тратил. Обмануть еще одну торговую компанию у мошенника не получилось благодаря бдительному менеджеру.

Общий размер ущерба составил более 1,4 млн рублей. В ходе расследования мужчина частично возместил причиненный ущерб.