Показательные выступления казаков, венки из живых цветов, мастер-классы: в Гилевской роще состоялся фестиваль "Дружина"

Фото Екатерины Шиловой

Впечатляющий фестиваль воинской культуры "Дружина" развернулся в День города в Гилевской роще. Казачьи забавы и игры, творческая программа, мастер-классы и многое другое подготовили организаторы праздника для гостей.

Еще при входе на площадку ощущался красочный праздник. В самом начале фестиваля расположились тематические палатки. В одной из них можно было метать ножи, в другой проверить свою меткость и выстрелить из ружья, в третьей сфотографироваться в казачьем костюме, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

И взрослые, и дети нашли себе забавы по душе. Кто-то махал шашкой, кто-то проходил полосу препятствий и играл в штыковой бой. На главной сцене казаки устроили показательные выступления. Здесь можно было посмотреть, как ловко они справляются с шашкой.

Задавал всем отличное настроение фольклорный ансамбль "Росстань". Руководитель ансамбля Лилия Демина исполняла вместе со зрителями частушки, и они ей с радостью подпевали, а кто-то даже исполнил сам.

Недалеко от сцены расположились творческие мастер-классы от Дома культуры "Водник". Никто в этот день не ушел с праздника без венка на голове из живых цветов. Мастер резьбы по дереву Святослав Шитов обучал юных тюменцев мастерству изготовления игрушек из дерева.

Подготовили гостям мастер-классы и другие творческие студии "Водника". Так, например, руководитель клуба народной куклы "Крупеничка" Елена Макарова научила всех желающих изготавливать народную куклу "Клюква", которая является символом здоровья, а любители русского народного плетения из ткани сплели птицу.

Массу развлечений и забав подготовили организаторы площадки. Тем, кто прошел все локации, выдали сертификаты о прохождении "Школы воинской культуры". Праздник никого не оставил равнодушным и пришелся по душе абсолютно всем.