Фотограф Максим Борисов проведет мастер-класс для тюменцев

Встреча с профессиональным фотографом Максимом Борисовым пройдет в Тюмени в мультицентре "Моя территория" 26 июля. Участники узнают, как развиваться в профессии фотографа и работать с коммерческими проектами.

Начало мероприятия в 18:30, вход свободный по предварительной регистрации.

С 2009 года Максим Борисов занимается профессиональной свадебной и семейной фотосъемкой, а с 2014 году преподает в фотошколе и школе телевидения, проводит индивидуальные мастер-классы и воркшопы, ведет преподавательскую деятельность по курсу "фотограф-специалист".

"Когда я начинал изучать фотографию, у меня была каша в голове. Я очень много не понимал и до конца не знал, с чего начать и куда будет правильным двигаться в первую очередь. Думаю, что мой мастер-класс поможет начинающим фотографам и тем, кто хочет начать изучать фотографию, разложить базовые понятия по полочкам и увидеть картину в целом. Намного проще идти в долгое путешествие, если у тебя есть карта", — поделился Максим.

С тюменцами он обсудит коммерцию в творческой деятельности, современное искусство, пути к успеху и правильное целеполагание, пишет "Мегатюмень".