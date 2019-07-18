Топ мероприятий на 19 — 21 июля в Тюмени

Проект "Афиша Тюмень" представляет традиционный топ мероприятий на уикенд. Гостей и жителей Тюмени приглашают на творческие мастер-классы, выставки, вечеринки и другие события.

Органный концерт Екатерины Спиркиной (Москва) в католическом храме (6+)

В рамках Летнего органного фестиваля в костеле на историческом органе фирмы "Биттнер" программу "РОМАНТИЧЕСКИЙ ОРГАН" исполнит выпускница Московской консерватории, лауреат множества международных и всероссийских конкурсов Екатерина Спиркина. В программе: Бах, Брамс, Мендельсон, Шуман, Танеев.

Места бронируются заранее сообщением на телефон 8 (905) 826-85-21 (смс, вайбер, вотцап). В сообщении надо указать дату концерта, фамилию и количество желаемых мест, ив ответ придет подтверждение брони.

Когда: 19 июля в 19:00.

Где: тюменский католический храм св. Иосифа (ул. Ленина, 7).

Рекомендованная сумма пожертвования на входе: 300 рублей.

Показ фильма "Большой куш" (16+)

Четырехпалый Френки должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви. Но вместо этого герой попадает в эпицентр больших неприятностей. Сделав ставку на подпольном боксерском поединке, Френки попадает в круговорот весьма нежелательных событий.

Вокруг героя и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна — русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать Большой Куш. Фильм демонстрируется на языках оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 19 июля в 20:00.

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2).

Вход за депозит 300 рублей.

Вечер памяти Михаила Горшенева (0+)

В этом году 19 июля исполняется шесть лет с того дня, как не стало Михаила Горшенёва. Но всё это время память о нём и о той непередаваемой атмосфере, которая царила на выступлениях "Король и Шут", живёт и крепнет. На сцене: трибьют-проект НА КРАЮ и группа SONBESIES (ex-Дети ветра).

Когда: 19 июля в 19:00.

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3).

Стоимость: 250 рублей в предпродаже, 400 рублей на входе.

Контактный зоопарк "Теремок" (0+)

Тюменцев и их родителей ждут в контактном зоопарке "Теремок". В ближайшую субботу здесь пройдет школа маленьких зоологов. Регистрация по телефону: 8 (969) 809-88-88.

Когда: 20 июля в 15:00.

Где: "ТРЦ "Колумб" (Московский тракт 118, зоопарк "Теремок", 4 этаж).

Стоимость: 300 рублей.

Автобусная экскурсия "Град. Столица. Город" в город Тобольск (16+)

Во время экскурсии ты ознакомишься с историей сибирского царства, узнаешь историю сибирского тракта и первых поселений. Увидишь величественные храмы Абалакского мужского монастыря и список чудотворной иконы Абалакской Божией Матери. Ты совершишь прогулку по территории Тобольского Кремля и посетишь уникальный объект – Музей семьи Императора Николая II. Подробности и запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90 или 8 (929) 266-73-72.

Когда: 20 июля в 8:00.

Где: старт от музейного комплекса имени Словцова (ул.Советская, 63).

Стоимость: взрослый — 1950 рублей, пенсионеры, студенты – 1550 рублей.

Интерактивная лекция "Эклектика: прошлое и будущее" (16+)

Тебе наверняка встречался такой термин – эклектика. Это такой стиль в архитектуре, живописи и даже одежде. Суть эклектики – использование разнородных элементов для создания чего-то нового. Но и это еще не полное определение. Все про этот стиль знает студент-архитектор и куратор фестиваля "Том Сойер Фест" в Тюмени Владимир Скалдин.

На лекции Владимир расскажет, откуда взялась идея комбинировать разные стили, какие были исторические предпосылки возникновения и развития стиля и что он из себя представляет в современной России. А еще участников лекции ждёт интерактивная часть по созданию своего кичевого проекта здания и розыгрыш сувениров от фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест".

Когда: 20 июля в 14:00.

Где: мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1).

Вход свободный.

Игротека от магазина "Мосигра" (12+)

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением.

Когда: по воскресеньям с 14:00 до 17:00.

Где: исторический парка "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47).

Участие бесплатно.

Книжно-иллюстрированная выставка "Всю жизнь несу я Родину в душе" (12+)

Выставка познакомит читателей с наследием Василия Шукшина в литературе и кинематографе. Красоту и силу своих героев автор видел в огромной любви к людям. Смысл любви, жизни, человеческих отношений эти чудоковатые люди открывают для себя мучительно.

Когда: до 9 сентября.

Где: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева (универсальный читальный зал №2, 3-й этаж).

Вход свободный.

Выставка "Сокровища музеев России" (6+)

История российского искусства во всем его многообразии представлена в экспозиции. Шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах, наконец, буду явлены миру.

Коллекция охватывает период с XVIII века до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков произведений – от иконы до соцреализма – выдающихся российских художников. Тюменцы познакомятся с полотнами кисти А. Антропова, И. Крамского, И. Левитана, И. Айвазовского, С. Виноградова, И. Горюшкина-Сорокопудова, И. Билибина, А. Лентулова, Ю. Пименова, П. Оссовского, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

Здесь представлены все жанры живописи: портрет (парадный и провинциальный), пейзаж (от севера до юга России), исторические полотна и жанровые сцены. Разнообразие имен и произведений дают возможность проследить поэтапное развитие отечественного искусства.

Когда: до 4 августа.

Где: музейный комплекс имени Ивана Словцова (ул. Советская, 63).

Вход свободный.

Полная версия топа здесь