Следующие длинные выходные в России будут в мае

Новогодние каникулы, длившиеся одиннадцать дней, с 29 декабря по 8 января, завершились, впереди самая короткая в этом году - двухдневная рабочая неделя. Следующие длинные выходные будут только в мае.

В этом году праздничные 23 февраля и 8 марта выпали на выходные и дополнительных дней отдыха они не принесут - их перенесли на май и июнь. Поэтому в мае мы будем отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 число, а в июне - с 12 по 15 число. Далее трехдневные выходные нас ждут со 2 по 4 ноября, а новогодние каникулы будут короче - с 31 декабря по 8 января 2026 года.