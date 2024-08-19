19 ДТП с пострадавшими произошло на тюменских дорогах за два дня

19 дорожно-транспортных происшествий произошло в выходные дни в Тюменской области, в них погиб один человек, 21 человек ранен, сообщает пресс-служба областной ГАИ.

В числе ДТП - 4 аварии с участием мотоциклов, мопедов и питбайков, все они произошли 18 августа. В двух случаях водители съехали на автомобилях кювет. Стаж одного автомобилиста за рулем менее года. В селе Исетском в ДТП попали два школьника на мопеде "Альфа". Мопед столкнулся с "Тойотой" на улице Кирова. 15-летний подросток взял мопед у сестры без ее разрешения, оба пострадавших с различными травмами доставлены в Тюмень.