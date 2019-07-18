В тюменской "Ребячке" измерят двигательную активность детей

Областной детский центр "Ребячья республика" запускает экспериментальный проект по мониторингу двигательной активности детей в условиях детского загородного центра. Запуск осуществляется на третьей летней оздоровительно-образовательной смене #МыПервые при поддержке департамента по молодежной политике и туризму Ямало-Ненецкого автономного округа.

Оздоравливающие мероприятия начинаются с изучения базовых показателей активности ребенка. Сюда входит количество пройденных за день шагов и часы максимальной активности ребенка. Здесь же высчитываются калории, которые он израсходовал в течение дня и восполнил с пищей.

Проект наглядно покажет, насколько активно двигаются дети днем. Уже закуплены фитнес-браслеты (10 штук - по 1 на отряд), носить их дети будут по желанию. Трекер будет отслеживать норму шагов (для детей разных возрастов она колеблется от 10 до 30 тысяч шагов), часы сна и его качество.

Генеральный директор "Ребячьей республики" Лариса Шилова:

Каждый год мы внедряем в программы смен различные формы и методы работы, включающие здоровьесберегающие технологии. В начале и в конце смены все дети проходят медицинские осмотры и сдают нормативы, по ним считается оздоровительный эффект. Наша стабильная планка оздоровительного эффекта – 96%. Тема укрепления здоровья чрезвычайно актуальна для тех, кто приезжает к нам из Ямало-ненецкого автономного округа. Здесь отмечаются нарушения функционирования организма и развитие хронических заболеваний, присущие именно жителям Крайнего Севера. Проект позволяет максимально использовать время отдыха для улучшения здоровья, формирования привычек здорового образа жизни детей, а также научит умению изучать свой организм и его реакции.

Двигательная активность будет хронометрирована с помощью мобильного приложения TickTime, разработанного тюменской студией MintRocket. Приложение автоматически генерирует отчет по дню в виде диаграммы с указанием процентов затраченного времени на то или иное действие.

Таким образом в "Ребячьей республике" проанализируют не только соответствие уровня динамики активности детей в условиях лагеря, но и наглядно представят результаты наблюдений. И главное: полученная информация позволит оперативно скорректировать планирование дня включением новых или исключением активностей.