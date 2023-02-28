Ирина Ульянова: Цифровизация НКО важна, но показана не всем

В 2022 году в Тюменской области при поддержке гранта губернатора впервые проведено масштабное исследование "Цифровизация некоммерческого сектора Тюменской области: текущее состояние, барьеры, потенциал", предварительные результаты этой работы мы обсудили с автором проекта – президентом фонда общественной дипломатии "Диалог" Ириной Ульяновой.

newsprom.ru

– Ирина, начнем с самого фонда "Диалог". Цифровизация коснулась фонда? Какие инструменты вы используете, и насколько они эффективны? Этого достаточно или еще чего-то не хватает для "цифрового счастья"?

– Фонду общественной дипломатии "Диалог" 12 лет, и он является некоммерческой организацией. В исследовании мы условно выделили три группы: те, кто активно двигаются по пути цифровой трансформации, середнячки, которых к этому побуждают определенные обстоятельства, и те, кто в цифровизации не видит для себя больших перспектив. Я отношу фонд ко второй группе. У фонда есть не просто сайт, а целый портал общественных объединений Тюменской области "Диалог", я знаю и умею использовать практически все цифровые продукты, о которых мы спрашивали в исследовании. Я даже веду телеграм-канал, где есть чат-бот. Но это пока не способствует нашей финансовой устойчивости, мы, как и большинство НКО, зависимы от грантов, а значит, цифровизация не пройдена. Именно исследование это мне помогло понять. Я раньше не особо задумывалась над тем, что цифровизация привносит в работу НКО.

– С какой целью проводилось исследование по использованию цифровых технологий тюменскими НКО? Насколько это исследование актуально, и как в дальнейшем полученные результаты и информацию можно использовать?

Официально задачи исследования такие:

– определить степень и потребность в технической и технологической обеспеченности региональных СО НКО (аппаратно-программное обеспечение, телекоммуникационная обеспеченность, наличие IT-специалистов, цифровая грамотность специалистов и руководителей НКО);

– выявить сдерживающие факторы и барьеры цифровизации СО НКО;

– Выработать рекомендации по реализации стратегии и тактики цифровизации региональных СО НКО.

В прошлом году мы закончили исследование проблем и перспектив развития СО НКО Тюменской области. Вторая по частоте упоминания проблема некоммерческого сектора — это отсутствие финансовой стабильности, зависимость от грантов. При этом 72,5% НКО называют своей "стратегией" на пять лет – работу в существующем формате за счет грантов.

Диаграмма отражает результаты опроса 200 НКО

Это несколько парадоксальная ситуация. Тюменские НКО понимают, что грантовые ресурсы, являющиеся по сути финансированием проектной деятельности, не дают устойчивости и возможности для развития организации (сегодня ты грант выиграл, завтра нет), но только 12,5% из них смотрит в сторону "фандрайзинга" – ресурсов, полученных от населения.

С этой точки зрения исследование "Цифровизация некоммерческого сектора Тюменской области: текущее состояние, барьеры, потенциал" — это не исследовательское любопытство или изучение модной темы. Это поиск ответов на вопрос, как благодаря современным цифровым технологиям помочь НКО стать более устойчивыми и самостоятельными.

В своей работе мы опирались на подобные исследования Центра оценки общественных инициатив ИППИ НИУ ВШЭ при поддержке программы "Центра развития филантропии" Благотворительного фонда Владимира Потанина и Фонда "Нужна помощь", Ассоциации фандрайзеров. Это помогло оценить полученные результаты в общем масштабе страны и понять, что наша региональная ситуация принципиально не отличается.

Диаграмма отражает результаты опроса 200 НКО

– Сколько НКО у нас в регионе, в каких секторах экономики они наиболее ярко представлены?

– По данным Минюста, в Тюменской области 2231 некоммерческая организация, из них в реестре социально ориентированных НКО 742 организации. Именно эту базу мы брали для расчета выборки количественного опроса. Кроме того, в этом исследовании большая роль уделялась работе экспертов, представляющих бизнес, власть, ресурсные центры. Кроме самих НКО, именно этим структурам уготована роль катализаторов цифровизации.

– Что учитывалось при оценке уровня цифровизации НКО? Есть ли лидеры, что их побудило к активному внедрению IT в рабочие процессы? В каких сферах работают аутсайдеры, почему у них нет мотивации к использованию современных технологий в своей деятельности?

– Каждую дискуссионную площадку нам приходилось начинать с того, что мы с экспертами выравнивали понимание о том, что такое цифровизация. У нас даже фотография такая сохранилась.

Если коротко, то уровень цифровой зрелости НКО можно охарактеризовать тремя терминами: оцифровка (перевод в цифровой вид), в т.ч. компьютеризация, информатизация (сети, программные продукты); цифровизация – элементы изменения бизнес-процессов; цифровая трансформация – изменение источников получения дохода, полное изменение бизнес модели. По общему мнению экспертов, наши НКО в своем большинстве находятся в "детстве", или оцифровке.

Региональные НКО достаточно разнородны по аудитории, территории и направлениям деятельности, и применение какого-то единого шаблона в их цифровизации невозможно. Есть НКО, которые самостоятельно и достаточно активно двигаются по пути цифровой трансформации. Таких, по данным исследования, 17-20% (собственный, самостоятельно администрируемый сайт, страница в соцсетях с новостным контентом, канал (не чат!) в мессенджере. Большинство из них работают в сфере культуры, занимаются просветительскими, образовательными проектами, выходящими за пределы региона.

Есть НКО, которые сделали, я бы сказала, принудительные шаги к цифровизации во время локдауна, но двигаться дальше в этом направлении не спешат. Таких около 30%, у них формальный сайт без новостной ленты, страница в соцсетях – чат для благополучателей и волонтеров. Как правило, это организации, работающие в сфере дошкольного (детские сады, кружки) и дополнительного (спортивные, досуговые, культурно-просветительские центры) образования, волонтерство, зоозащитники.

Остальные 50% некоммерческих организаций – это те, тотальная цифровизация которых малоэффективна, а в некоторых случаях даже противопоказана.

Чтобы вы не подумали, что мы оценивали цифровизацию по наличию сайта (кстати, только у 50% НКО он есть), я еще раз напомню, что мы прежде всего исследовали цифровые инструменты, встроенные в деятельность организации, помогающие в поиске ресурсов, общению с благополучателями и волонтерами, аналитике, продвижению. Исследовали наличие этих инструментов в работе их сайтов, социальных сетей.

Например, вот топ-5 важных, но практически не используемых нашими НКО сервисов:

Визуализация данных – 78,5%

CRM системы – 78%

Сервисы для организации событий – 77,5%

Фандрайзинговые платформы – 76,5%

Автоматизированная e-mail рассылка – 76%.

Если мы посмотрим внимательно, то поймем, что используемые и неиспользуемые цифровые решения отражают привычную структуру ресурсной базы НКО. Грантодатель не может принудить НКО цифровизоваться. В лучшем случае – это навык работы с грантовой цифровой платформой. А вот кто может и принудит ли, это и был наш главный вопрос.

– Какие решения предлагает "Диалог" по результатам исследования? Как это улучшит или облегчит работу НКО в регионе?

– Все, кто дочитал статью до этого места, наверное, ждут ответа на вопрос: "Когда же будут раздавать компьютеры?" К сожалению, у наших экспертов позиция была однозначная – одаривание компьютерной техникой не имеет ничего общего с информатизацией некоммерческого сектора. В открытом доступе к оборудованию на базе ресурсных центров выразило заинтересованность всего 14,6% НКО, участвовавших в опросе.

Если очень коротко, рекомендации можно свести к следующему: необходимо помогать НКО пройти первый шаг от незнания до пилотного использования нового цифрового инструмента. Обучать не в теории, а на практике, на реальных примерах. Очень много эксперты говорили о роли лидера в разных его ипостасях – от специализированного ресурсного центра до лидера-практика из самой отрасли, вокруг которого могут сплотиться другие организации. Еще про аналитику – выявление потребностей НКО, аудит, специальную платформу, которая упростит подготовку к грантам. Обо всем этом сможем поговорить подробнее после того, как мы презентуем эти результаты губернатору. Ведь это исследование делалось на средства гранта губернатора Тюменской области.

– Что даст региону это исследование в целом и предлагаемые решения в частности?

– Я видела, как на стратегической сессии участники из разных сфер деятельности: бизнеса, НКО, органов власти – находили основу для партнерства. У бизнеса есть готовые решения, необходимые НКО: как найти и удержать благополучателей, как продвинуть проект, как настроить сайт на фандрайзинг и главное – они видят для себя в этом сотрудничестве новый рынок. Остается только научить НКО правильно формулировать свои задачи, а властям – создать условия для этого партнерства, и тогда, как сказал один из участников, "колесо станет не квадратным, а круглым и покатится само".