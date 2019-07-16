Творческие коллективы Тюмени могут принять участие в фестивале "Парад талантов"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Детские творческие коллективы приглашают к участию в грандиозном фестивале детского творчества "Парад талантов". Прием заявок на участие продлится до 20 июля, а самые лучшие номера примут участие в торжественном гала-концерте в рамках Дня города.

Детский фестиваль творчества "Парад талантов" стартует 27 июня и пройдет в два этапа. К участию приглашают городские студии детского современного эстрадного творчества, фольклорные коллективы, коллективы народной песни, народного танца, современного танца и творческие коллективы города Тюмени.

Среди номинаций эстрадное пение (соло), эстрадное пение (ансамбль), вокально-инструментальный ансамбль, ансамбль народной песни, фольклорный ансамбль, хореографический ансамбль и детский театр. Принять участие в грандиозном событии могут дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Подать заявку можно в электронном виде. Для этого необходимо заполнить форму заявки по ссылке.

Уточнить интересующую информацию можно по телефону 8-909-737-68-69 у Натальи Толмачевой.

Учредителем Фестиваля выступил департамент культуры администрации города Тюмени. Организаторы мероприятия муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и творчества "Тюмень" и автономная некоммерческая организация культуры студия современного вокала "Максимум".

Положение фестиваля.