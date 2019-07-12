Сергей Мехнин проведет зарядку в Областном центре реабилитации инвалидов

Областной центр реабилитации инвалидов в рамках проекта "Спорт для всех" утром 18 июля проведет очередную "Зарядку с чемпионом". Занятие состоится на площадке Областного центра реабилитации инвалидов, а приглашенным спортсменом станет известный воркаутер Сергей Мехнин. Принять участие в зарядке могут все желающие.
Сергей - обладатель рекорда России по подтягиваниям с дополнительным отягощением, судья международной категории по уличному воркауту и стритлифтингу, призер различных соревнований и фестивалей в силовых дисциплинах, лидер уличного воркаута Тюменской области.
зарядка пройдет по адресу: улица Уральская, 60, корпус 1.
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