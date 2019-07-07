В Тюменских больницах и поликлиниках появятся Общественные советы

Общественные советы по вопросам пациента и семьи в настоящее время создаются во всех государственных медицинских организациях Тюменской области по поручению областного департамента здравоохранения. Чем они будут заниматься и как в них попасть?

Сейчас идет прием заявлений от претендентов, желающих войти в состав Совета.Член Общественного совета должен соответствовать нескольким критериям: быть законопослушным дееспособным совершеннолетним пациентом этой медицинской организации или членом семьи, иметь гражданство РФ.

Общественный совет как коллегиальный совещательный орган будет собираться примерно раз в квартал, чтобы обсуждать насущные вопросы по клиентоориентированности. Предполагается, что такая обратная связь даст свои положительные результаты - конкретные предложения по совершенствованию медицинской помощи, повышению её качества, доступности, безопасности. Члены совета займутся подготовкой творческих решений для реализации улучшений, обеспечением прав пациентов при оказании медицинской помощи, укреплением партнерских отношений с пациентами и их семьями, обеспечением прав пациентов, в том числе по вопросам ухода и оказания медицинской помощи.

Руководитель медицинского учреждения на основании заявлений к 1 августа 2019 года сформирует из числа пациентов, подавших заявление, Общественный совет и утвердит его состав, который будет трудиться на благо пациентов три года.

Председателя, его заместителя и секретаря Совета изберут открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на первом заседании, также возможно самовыдвижение.

По вопросам подачи заявлений можно обращаться в ваше медицинское учреждение.