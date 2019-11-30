В Тюмени обсудили работу введенной в январе системы обращения с ТКО

Предварительные итоги текущей ситуации по реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала 1 января 2019 года, рассмотрели на очередном заседании Общественной палаты Тюменской области 28 ноября.

Фактическая масса ТКО за 10 месяцев оказалась немного ниже расчетной цифры, принятой при расчете тарифа. Однако в последние месяцы года объемы мусора резко возрастают, в это время люди активнее избавляются от ненужного хлама.

В департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области пояснили, что разница в расчетном и реальном количестве мусора может быть учтена в последующем при установлении тарифа. В январе представители профильного департамента и регоператора представят на заседании Общественной палаты итоговые цифры реально образованного мусора, тогда совместно с общественностью можно будет обсудить тарифы на следующий период.

Директор департамента экологии и недропользования Жанна Злобина пояснила, что действующий норматив усредненный. До 2019 года никто не считал реальные объемы ТКО не только в тюменском регионе, но и в стране. Данные по образованию массы отходов производства и потребления, по отдельным видам отходов, к примеру, по стеклу, металлу, бумаге и другим отходам, подобным ТКО, были и ранее но вот сколько нселение производит отходов, ни один регион не считал из-за отсутствия выделенной статистической отчетности.

Выстраивание системной работы по обращению с твердыми коммунальными отходами в России только началось, у многих стран на организацию переработки вторичного сырья ушло не одно десятилетие. Активная позиция жителей Тюменской области, внесение рациональных предложений помогает усовершенствовать эту работу.

"Мы благодарны жителям Тюменской области, активистам, которые спустя 10 месяцев после начала работы продолжают вносить предложения, интересуются процессом. 2 и 3 декабря сможем рассмотреть внесение изменений в территориальную схему по садоводческим товариществам. Эта просьба прозвучала во время заседания Общественной палаты от представителей дачных кооперативов", - отметила Злобина.

Во время заседания Общественной палаты Тюменской области также поступило предложение обучать основам экологичного поведения не только детей, но и взрослых. Департамент экологии и недропользования готов поддержать такую инициативу общественников и разработать совместно с ними механизм эковоспитания и экопросвещения.

Помимо Злобиной, в обсуждении вопросов приняли участие заместитель губернатора Лариса Теплоухова, руководитель Тюменского экологического объединения Константин Фрумкин, представители региональных департаментов и городской администрации, сообщили в департаменте экологии и недропользования.