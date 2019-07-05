Электронные права: миф или реальность?

В России планируется введение электронных водительских удостоверений. Насколько это реально, и как изменится жизнь автолюбителей? В вопросе разбирались эксперты тюменской автошколы "Драйв".

Ввести систему электронных водительских прав сразу на всех водителей в России ГИБДД планируется к 2020 году. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, с технической точки зрения для реализации инициативы готово всё. Оцифрованную базу ГИБДД ведет с 2011 года, осталось лишь придать вопросу законодательную силу. По мнению экспертов, такая система упростит жизнь и работникам ДПС, и водителям.

Значительно упростится процедура проверки водителя. Работник ГИБДД сможет быстро просканировать специальный код и тут же получить всю информацию о водителе: данные о нарушениях и штрафах, об ограничениях на право управления автомобиля и т.п. При этом сотрудники ГИБДД, имея доступ к специальной электронной базе, смогут понять, в порядке ли документы водителя, не останавливая автомобиль.

Одновременно с этим резко снижается возможность подделки водительских удостоверений и использование одних прав разными водителями с похожей внешностью. А водители смогут забыть о штрафах за забытые дома права, так как вся информация может быть загружена в телефон с помощью специального приложения, а телефон люди забывают дома гораздо реже, нежели документы.

С другой стороны, к системе электронных прав остаются вопросы. Нет полной ясности, какая еще информация будет привязана к ним, к примеру, паспорт технического средства или данные о страховке. Остается туманным, каким образом будет выстроена система уведомления по поводу замены электронного документа. Также, хотя смартфоны, конечно, забываются реже, чем права, они имеют свойства разряжаться в самый неподходящий момент. К тому же отчасти упрощается жизнь мошенников, которым не нужно будет подделывать пластиковый документ, достаточно взломать базу данных и загрузить туда нужную им информацию.

В связи с этим, вероятно, будет введен некий тестовый режим либо в отдельных регионах, либо по совмещению электронных прав с бумажными документами. В любом случае, при должной отладке системы, на которую потребуется время, электронные водительские права – весьма удобная и полезная вещь для всех участников дорожного движения. Рано или поздно Россия точно перейдет на электронные удостоверения, поэтому автолюбителям нужно быть к этому готовыми.