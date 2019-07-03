Бесплатные мероприятия в Тюмени на 3-10 июля

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет топ бесплатных мероприятий на ближайшую неделю. В списке концерты, вечеринки, кинопоказы и другие увлекательные события.

Концертная программа "Беларусь – наша Родина!"

Когда: 3 июля в 18:30

Где: в Малом концертном зале ДНК "Строитель"

6+

Тюменцев приглашают на концертную программу, посвященную Дню независимости Республики Беларусь.

Зрители увидят выступления творческих коллективов и исполнителей с патриотическими музыкальными композициями на русском и белорусском языках.

Концерт джаз-квартета

Когда: 3 июля в 19:00

Где: терраса Дом печати (ул. Осипенко, 81)

16+

Солирует Дарья Лобанова. Прозвучат босанова, фанк, джазовые стандарты и популярные песни в обработках.

Sensual Party

Когда: 3 июня с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

18+

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Игротека от магазина "Мосигра"

Когда: по средам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 14:00 до 17:00

Где: по средам в пиццерии "Додо пицца" (ул. Кирова, 23/2) по воскресеньям в историческом парке "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

12+

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением.

Летний театрально-танцевально-образовательный проект

Когда: 4 июля в 19:00, 9 июля в 18:00 и 10 июля в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

от 0+ до 18+

Тебя ждут мастер-класс по хореографии, лекции о современном театре, а так же читки, спектакли и перформансы под открытым небом. Требуется регистрация по ссылке.

Начинаем с мастер-класса по денсхоллу от тренера федерации уличного танца MAFIA — Катерины Толстихиной. Потом выдыхаем, слушаем лекцию от члена ассоциации театральных критиков России — Александрины Шаклеевой. А после идем на читку пьесы, на которую запрещен вход до 18 лет.

Показ фильма "Молчание ягнят"

Когда: 5 июля в 19:00

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

18+

Психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему Западу Америки. ФБР, уверенное в том, что все преступления совершены одним и тем же человеком, поручает агенту Клариссе Старлинг встретиться с заключенным-маньяком, который мог бы объяснить следствию психологические мотивы серийного убийцы и тем самым вывести на его след.

Заключенный, доктор психиатрии Ганнибал Лектер, отбывает наказание за убийства и каннибализм. Он согласен помочь Клариссе лишь в том случае, если она попотчует его больное воображение подробностями своей сложной личной жизни. Такие двусмысленные отношения не только порождают в душе Клариссы внутренний конфликт, но и сталкивают ее лицом к лицу с помешанным до гениальности убийцей.

Забег в парке Затюменский

Когда: 6 июля, разминка в 8:40, старт 9:00

Где: экопарк Затюменский (ул.Барнаульская, 41)

14+

Просто бесплатный массовый забег для всех желающих. Причем это не просто бег ради бега, будут подводиться итоги. Можно заявить о себе как о лучшем бегуне всея Тюмени. Да и просто провести время рядом с единомышленниками — зачетное дело.

Для всей этой радости нужно зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и не забыть взять на забег распечатанную копию своего штрихкода (запросить напоминание). Если ты придёшь без штрихкода, твой результат не будет учтён.

Праздничная концертная программа "От белой ромашки до красной рябины"

Когда: 6 июля в 15:00

Где: площадь перед ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

0+

Праздничную программа, посвященную Дню семьи, любви и верности. Зрители узнают о добрых русских семейных традициях, погрузятся в атмосферу любви, радости и доброжелательности.

Лесная галерея фестиваля "Ключ"

Когда: 6 июля с 13:00 до 22:00

Где: овраг за музеем "Городская Дума", ул.Ленина, 2

0+

"Ключ" - городской ландшафтный фестиваль искусств - наследник тюменского праздника XVII-XX веков. В фестивале примут участие поэты, музыканты и фотографы.

Художники и фотографы развесят произведения на ветвях старых деревьев, создав для гостей мероприятия лесную галерею.

На фестивале выступят поэты Анна Русс (Казань), Владимир Богомяков (Тюмень), Таня Скарынкина (Минск), Александр Самойлов (Челябинск), а также музыканты: композитор Сергей Ходыкин (Екатеринбург) GameGate (Санкт-Петербург), "Центральный гастроном" (Тюмень), "Комнатный музыкант di_di" (Тюмень), I-scream (Тюмень), "Мытищи" (Тюмень), Solar Zero (Тюмень) и другие.

Встреча BOOK CLUB "21"

Когда: 6 июля с 16:00 до 17:30

Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт 15/1)

16+

Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества. Подробнее по телефону: 26-43-74. Очередной книгой для прочтения и совместного обсуждения выбрана книга К. Норт "Пятнадцать жизней Гарри Огаста".

В одиннадцатый раз жизнь Гарри Огаста подходит к концу. И он точно знает, что будет дальше: он родится вновь, в то же время, в том же месте и при тех же обстоятельствах. А еще — будет помнить абсолютно все о прошлых жизнях. Казалось бы, так будет всегда… Но внезапно у смертного одра Гарри Огаста появляется девочка и передает послание: мир приближается к неизбежной катастрофе. Теперь Огасту, находясь в прошлом, предстоит предотвратить события будущего, которые могут изменить ход мировой истории навсегда.

Семейная пробежка

Когда: 6 июля в 11:00

Где: Гилевская Роща

6+

Актив родительского комитета клуба ВПО КРЕЧЕТ в честь праздника "День Семьи Любви и Верности" проводит Семейную пробежку!

Дистанция составит всего 300 метров, затем состоится награждение участников семейными календарями и розыгрыш трех призов.

Также все желающие могут принять участие в мастер классе, который проведет тренер по боксу Александр Баннов.

Внимание! Для участия в мероприятии, необходимо написать организатору мероприятия Вере Душевской https://vk.com/id382266878

Показ фильма "Форрест Гамп"

Когда: 6 июля в 19:00

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

16+

От лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, рассказывается история его необыкновенной жизни.

Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность приходит слишком поздно.

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