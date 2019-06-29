Мероприятия июля для детей: спектакли, цирковое шоу и парк развлечений

В июле юным тюменцам не придется скучать – ребят ожидают десятки спектаклей, выставки, мультфильмы и многое другое. Проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий июля, чтобы помочь спланировать летний досуг правильно.

До середины месяца в Выставочном зале открыт Парк развлечений "ZOOроботы". В нем более 30 суперсовременных роботов из США, Китая, Японии, Европы и России. Полный интерактив: трогай, общайся, создавай и управляй роботами. И взрослые, и дети останутся в восторге!

Увидеть Бамблби тюменцы смогут на "Шоу каскадеров", которое пройдет с 4 по 7 июля на автодроме ДОСААФ. В этом году на шоу представят новую программу, в которую войдут: трансформер, выступление на танках, имитация войны 1941-1945 года. Группа "Автородео" является участниками ежегодных фестивалей каскадеров, неоднократно награждалась Почетным званием лауреата.

6 июля состоится масштабное культурное событие - ХI фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Концерт пройдёт под открытым небом, на сценической площадке, расположенной рядом с историческим памятником архитектуры – Тобольским кремлем. На мероприятии ждут всех желающих старше 6 лет.

Масса игровых программ ожидает тюменцев в "Ниндзя-парке", который расположен в ТРЦ "Колумб". Среди мероприятий мастер-классы и игровые программы с аниматорами. Участники встретятся с Суперменом, научатся мастерить роботов и многое другое.

6 и 7 июля состоятся последние показы шоу "Легенда" в Тюменском цирке. Это уникальный спектакль, покоривший 25 стран мира. Невероятные трюки, красочные номера, роскошные костюмы, уникальное сочетание кавказского темперамента и утонченной восточной грации, завораживающая атмосфера гор.

Практически весь месяц радовать спектаклями начинающих театралов будут в Театре кукол и молодежном театре "Ангажемент". Главное – следите за расписанием и заранее покупайте билеты, ведь сейчас каникулы и мест остается с каждым днем все меньше.

Дворовые команды по мини-футболу сразятся за Кубок главы города. Первый этап соревнований по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок главы города пройдет в Тюмени с 8 по 11 июля.

А 18 июля случится грандиозное событие - история об отважном львенке по имени Симба, покорившая сердца миллионов людей по всему миру, вернется на большие экраны в новом зрелищном художественном фильме Disney "Король Лев". Такое точно нельзя пропустить!

Все мероприятия можно найти на сайте https://ktokuda.top/, в группе "ВКонтакте" и на странице в Инстаграмм.