Тюменский "Космос" приглашает на бесплатные читки и лекции

Фото: МТЦ "Космос"

Серия бесплатных культурных событий стартует в тюменском молодежном театральном центе "Космос". Этим летом горожан приглашают на читки, лекции, концерты, вечера поэзии и баттлы.

Начнется летняя кампания 4 июля в 19:00 с занятия по дэнсхоллу, которое станет первым в серии бесплатных хореографических мастер-классов OpenDance. Преподаватель - Катерина Толстихина, тренер федерации уличного танца M.A.F.I.A и представитель всероссийского проекта DANCEHALL ARMY.

"Когда искусство создается здесь и сейчас, рядом с тобой, оно становится честным. Отношения между артистом и зрителем в таком случае строятся доверительные и максимально искренние. Я бы сравнила эту кампанию с глотком лимонада со льдом в жаркий летний день", — рассказала художественный руководитель театрального центра "Космос" Мария Хайбуллина.

Еще одной составляющей кампании станут образовательные лекции. Первая под названием "Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?" пройдет 9 июля в 18:00.

На следующий день — 10 июля в 19:00 — зрителей приглашают на читку пьесы "С училища" Андрея Иванова. Озвучит роли команда "Космоса". Эта читка станет продолжением серии "Почитать есть чё?", которую театральный центр "Космос" запустил в январе этого года.

Отметим, что бесплатные летние события "Искусство вкусно" пройдут до конца августа. Зрители смогут посетить открытые лекции, спектакли, мастер-классы и перформансы. Телефон для справок 51-38-51.