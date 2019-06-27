Медицинский центр "Главное здоровье" принял участие в акции "Автоледи – за культуру вождения!"

Фото Дмитрия Сиялова

В минувшее воскресенье, 23 июня, на автодроме школы ВОА состоялась социальная акция "Автоледи — за культуру вождения!". Медицинский центр "Главное здоровье" представил свою площадку на мероприятии и провел полезные мастер-классы для всех желающих.

Однако, от непредвиденных ситуаций на дорогах не застрахован никто. Специалисты отмечают, что в случаях ДТП с пострадавшими крайне важной является первая помощь до прибытия квалифицированных медицинских бригад. Зачастую именно от вовремя и верно оказанной первой помощи зависят шансы человека на положительный исход.

Поэтому на празднике "Автоледи – за культуру вождения!" медицинский центр "Главное здоровье" основное внимание уделил именно мастер-классам по оказанию первой помощи. Главный врач центра кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, врач высшей категории Аурика Владимировна Степовая рассказала, чему именно обучала гостей и участниц мероприятия и как это может пригодиться в дальнейшем:

"В качестве партнеров акции, мы провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Показали алгоритм эвакуации пострадавшего из машины, порядок действий при обнаружении человека без сознания или без дыхания. Тюменцы узнали, каким должен быть правильный захват, чтобы извлечь пострадавшего из машины, как делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, как правильно и легко повернуть на бок человека без сознания, как вызвать скорую помощь и многое другое. Обучить этим простым, но очень важным для спасения жизни навыкам можно даже детей с 6 лет. Чем больше людей смогут вовремя оказать необходимую помощь, тем больше в итоге будет спасенных жизней".

Организаторами акции "Автоледи – за культуру вождения!" выступили Тюменское областное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов" и Женский Альянс "Обретая крылья". Главная цель акции - напомнить всем участникам движения о важности соблюдения осторожности за рулём.