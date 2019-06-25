Альберт Суфианов рассказал о чуде в нейрохирургии

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Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, д.м.н., профессор, депутат Тюменской облдумы, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Альберт Суфианов стал спикером июня на "лекции-завтраке" для креативных людей, которые в Тюмени организует мультицентр "Моя территория".

Такие мероприятия проходят не только в Тюмени, но еще в 202 городах мира. В один из субботних дней Альберт Суфианов приехал на площадку в Тюменский технопарк и встретился молодежью города, чтобы поговорить о "чуде" в медицине.

Рассказ о детстве, родителях, студенчестве и карьерном росте Альберт Акрамович начал со слов: "Я из простой рабочей семьи. Папы не стало, когда я был еще маленьким, а мама помогла мне определиться с выбором профессии. Ей хотелось, чтобы я стал врачом. И я им стал". В биографии Альберта Суфианова много фактов, подтверждающих его стремление стать именно нейрохирургом. Прочтение книги Федора Углова "Сердце нейрохирурга" - отправная точка, затем желание учиться за границей. Золотая медаль в школе, Ленинский стипендиат в вузе, в рекордные сроки защита кандидатской, докторской, затем профессура. К своей цели Альберт Суфианов шел с большим упорством.

"Впервые я попал за границу студентом, и сразу в Японию, и уехал туда, не поверите, без денег, только с мешком сухарей. Сутками учился, жил в подсобке клиники и уже тогда твердо решил, что буду развивать отечественную нейрохирургию", - поведал молодым людям профессор.

В Иркутске Альберт Акрамович открыл детскую нейрохирургическую клинику, которая стала одной из высококлассных больниц России. В 2010 году по решению Министерства Здравоохранения РФ Суфианова назначили главным врачом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, он возводил клинику вместе со строителями и командой специалистов центра. Сегодня о ФЦН знает весь мир, в уникальных операционных Альберт Суфианов и его команда проводят сложнейшие нейрохирургические операции. На обучение в центр приезжают из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Вопросы на встрече профессору задавали разные: сколько времени проводите на работе, а сколько отводите на сон, медицинская ли у вас семья, первая операция – это сложно, а можно передать привет вашему сыну, я с ним училась в школе, ведь он тоже стал нейрохирургом.

По условиям проекта Альберт Акрамович должен был определить самый интересный вопрос. Его задала девушка, которая захотела выяснить: в нейрохирургии чудо – это что?

"Для меня каждая спасенная жизнь – чудо. Бывает, что у пациента мало шансов к выздоровлению, но в какое-то мгновение все меняется в лучшую сторону. Я называю это чудом", - рассудил Альберт Суфианов.

Он рассказал историю о Юре Тимофееве из Красноярска. У него с рождения тяжелое неврологическое заболевание, сопутствующее - гемофилия. Операция с таким диагнозом не показана. На свой страх и риск Альберт Акрамович операцию мальчику назначил. Подготовка была тщательной и долгой. И вот чудо - кровь во время многочасовой операции сворачивалась, все оперативные действия врачи провели блестяще. Сегодня мальчик развивается на радость родителям.

Девушке за лучший вопрос вручили букет из конфет. После встречи профессор еще долго общался со слушателями, обсуждал тему искусственного интеллекта. Были и те, кто хотел попасть на личный прием к доктору Альберту Суфианову.