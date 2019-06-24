Кинологи Росгвардии отметили профессиональный праздник

В тюменском центре подготовки личного состава кинологической службы состоялось торжественное мероприятие по случаю 110-й годовщины образования кинологических подразделений, которое открыл начальник кинологической службы Уральского округа Росгвардии полковник Альберт Магомедов.

Зачитав поздравления директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова и командующего округом генерал-полковника Александра Попова, Магомедов отметил, что личный состав кинологических подразделений округа, сохраняя славные традиции прошлого, успешно решает поставленные перед ними служебно-боевые задачи.

Начальник центра полковник Олег Хохлов рассказал о значимых фактах из истории кинологической службы Тюмени:

С момента создания центра на племенном питомнике выращено 975 щенков. В учебных подразделениях центра подготовлен 891 специалист кинологической службы. Не раз на базе центра проводились всероссийские чемпионаты войск по многоборью кинологов. В марте 2006 года племенной питомник 601-го центра первым среди кинологических питомников силовых структур получил право от Российской кинологической федерации добавлять к своему названию и вписывать в родословные питомцев особую заводскую приставку "из Тюменской дружины".

За высокие результаты, достигнутые при выполнении служебно-боевых задач, более 40 военнослужащих центра награждены ценными подарками, грамотами и отмечены благодарностями. 10 военнослужащих и ветераны службы награждены памятными нагрудными знаками "110 лет со дня образования кинологических подразделений", а кинологам-женщинам вручены цветы.

1 /2

Поздравления от руководства Управления Росгвардии по Тюменской области, представителей органов власти, командиров воинских частей, взаимодействующих организаций и ветеранов принимают и кинологи тюменского ОМОН. Сотрудники отряда мобильного особого назначения и их четвероногие напарники регулярно привлекаются к проведению специальных мероприятий по обезвреживанию взрывоопасных веществ, обследованию территорий и объектов как в тюменском регионе, так и на территории Северного Кавказа. В честь юбилея службы и за высокие результаты служебно-боевой деятельности все они также награждены памятными нагрудными знаками "110 лет со дня образования кинологических подразделений".