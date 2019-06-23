Семья из Уватского района развивает ферму на средства гранта

Семья Моисеевых из деревни Демьянское Уватского района Тюменской области ыиграла три миллиона рублей по итогам конкурса поддержки крестьянско-фермерских хозяйств региона. Средства фермеры направили на закупку 20 телочек австрийской мясной породы черный ангус, трактор, пресс-подборщик и другое.

Елена Моисеева в интервью агентству "Тюменская линия" рассказала, что мясным животноводством они занимаются уже три года. Ставку сделали на быках герефордах. Когда поступило предложение от администрации Уватского района поучаствовать в конкурсе грантовой поддержки - долго думала, признается она. Но после того, как побывали на ферме по разведение ангусов в Курганской области, решились, подали документы и выиграли.

"Преимущества блэк ангусов – они не бросают свое потомство, до полугода телята кормятся от мам. Неприхотливы в еде. Им нужно свежее сено, гранулированный комбикорм с присадками и вода. Блэк ангусы ценятся за мраморное мясо. А еще они любопытные и доброжелательные. В 2020 году рассчитываем получить потомство от закупленных 20 телочек. Недавно приобрели быка-производителя такой же породы", - рассказала Елена Моисеева.

Возможно, добавляет Елена Моисеева, кто-то из жителей района решится и, как они, подаст заявку на конкурс, начнет заниматься переработкой сельскохозяйственной продукции. Тем более, что жить и работать на селе Моисеевы не просто желают, но и хотят в дальнейшем закупить еще и лошадей, тогда их фермерское хозяйство станет и разноплановым.